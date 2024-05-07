Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:44
В московском Кремле 7 мая состоялась церемония инаугурации Президента РФ. Владимир Путин принес присягу и вступил в должность Президента России. По результатам президентских выборов в 2024 году Владимир Путин получил поддержку почти 90% избирателей.
После принятия присяги Президент России Владимир Путин произнес речь. Mkset публикует топ самых важных заявлений Владимира Путина на инаугурации:
— Интересы, безопасность народов России будут для меня превыше всего.
— Вы, граждане России, подтвердили правильность курса РФ.
—Ключевой приоритет России — народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.
—Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного миропорядка.
— Мы не отказываемся от диалога с западными странами. Выбор за ними.
—Разговор, в том числе, по безопасности и стратегической стабильности возможен только на равных, уважая интересы друг друга.
— Надо обеспечить надёжную преемственность в развитии России на десятилетия вперед.
— В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентноспособными.
— Надо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, поэтому политическая система РФ должна быть устойчивой.
— Мы должны вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России.
— Стабильность — не означает косность, наша система должна быть гибкой.
— Мы сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении.
— Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество.
Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим!».