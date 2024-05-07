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В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии новый руководитель

Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии

7 мая 2024, 08:20
Фото: ТГ канал/Mash Batash

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии новый руководитель

Минакова приехала в Уфу в 2021 году из Красногорска и стала замом министра транспорта.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров назначил Любовь Минакову исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте главы РБ.

Известно, что ранее Минакова занимала должность заместителя министра в этом ведомстве.

Напомним, кадровые перестановки произошли в связи с задержанием министра Александра Клебанова по подозрению в коррупции. Глава республики Радий Хабиров уволил чиновника с занимаемой им должности.

Отметим, несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, где мэром был Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.

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#Инна Горина#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Россия#Коррупция#Новости Башкирии#Подмосковье#Дорожное хозяйство#Любовь Минакова#Минтранс Башкирии
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