Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии

Отметим, несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, где мэром был Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.