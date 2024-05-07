Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров назначил Любовь Минакову исполняющей обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте главы РБ.
Известно, что ранее Минакова занимала должность заместителя министра в этом ведомстве.
Напомним, кадровые перестановки произошли в связи с задержанием министра Александра Клебанова по подозрению в коррупции. Глава республики Радий Хабиров уволил чиновника с занимаемой им должности.
Отметим, несколько лет назад Минакова была соучредителем АНО «Центр социальных инициатив и развития предпринимательства». Компания находилась в Красногорске, где мэром был Радий Хабиров. В 2013 году Минакова возглавляла ООО «Альтарф», а в 2015 году — «Арттехстрой». Большинство компаний закрылись после того, как Минакова переехала в Уфу.