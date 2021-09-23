Заживо сгоревшими в ДТП в Башкирии оказались рабочие из Оренбурга

На данный момент известно о 4 погибших в возрасте от 27 и до 60 лет. Отмечается, что погибшие мужчины являются жителями города Оренбург. Водитель второго автомобиля «RENAULT MASTER» числится среди пострадавших, о его состоянии информации пока нет. На месте трагедии работает психолог МЧС.