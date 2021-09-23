Заживо сгоревшими в ДТП в Башкирии оказались рабочие из Оренбурга

Заживо сгоревшими в ДТП в Башкирии оказались рабочие из Оренбурга
Заживо сгоревшими в ДТП в Башкирии оказались рабочие из Оренбурга
Сегодня, 18:38ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС Башкирии
Все погибшие — жители города Оренбург.

Стали известны некоторые подробности жуткого ДТП на 167 км автодороги Уфа-Оренбург, на объездной дороге Стерлитамака, близ города Салават. Так, МЧС Башкирии сообщает, что пассажирская Газель принадлежала ООО «Оренбург газпромдорстрой» и следовала из города Оренбург в Архангельский район с целью проведения гарантийных работ по ремонту трубы.

На данный момент известно о 4 погибших в возрасте от 27 и до 60 лет. Отмечается, что погибшие мужчины являются жителями города Оренбург. Водитель второго автомобиля «RENAULT MASTER» числится среди пострадавших, о его состоянии информации пока нет. На месте трагедии работает психолог МЧС.

Ранее мы публиковали видео очевидцев, на котором виден огромный столб черного дыма, а также фотографии того, что осталось от «газельки» после пожара.

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