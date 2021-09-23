Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой

Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой
Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой
Сегодня, 13:18ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Верховный суд Башкирии плохое качество воды подтвердил и обязал довести его до уровня питьевой.

Стало известно, что Верховный суд Башкирии признал действия администрации Уфимского района и ресурсоснабжающих организаций в отношении поставки воды незаконными. Так, согласно анализу «Центра гигиены и эпидемиологии РБ», по характеристикам вода, которая выдавалась за питьевую, на деле является технической. В частности, анализ показал высокий уровень жесткости воды, а также содержание в ней бактерий и марганца сверх нормы.

Отмечается, что такую воду нельзя пить, а также использовать для приготовления пищи и для других хозяйственно-бытовых нужд. Между тем, вода поставлялась в 6 сельсоветов Уфимского района, а именно в Булгаковский, Миловский, Чесноковский, Ольховский, Зубовский, Жуковский.

Теперь согласно решению суда, которое, к слову, муниципалитет и ресурсоснабжающая компания безуспешно пытались обжаловать, ответчики обязаны разработать план мероприятий по доведению качества воды до уровня питьевой, а также обеспечить ее бесперебойную поставку.

Напомним, мэрия Уфы заявила, что качество питьевой воды в городе соответствует нормам, это подтверждено результатами анализа, которые были обнародованы «Уфаводканалом». Так, согласно отчету, не превышает установленных нормативов неорганические и органические вещества, органолептические показатели, показатели радиационной безопасности воды, а также микробиологические и паразитологические показатели. Однако в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, но содержится фенол, ртуть, свинец и другие вещества, такие как толуол, формальдегид и хлороформ.

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