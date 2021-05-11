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Posted 11 мая 2021, 12:38

Published 11 мая 2021, 12:38

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий

В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий

11 мая 2021, 12:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Нововведения позволят гражданам оформить их получение в беззаявительном порядке.

Регионы теперь смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения для назначения мер соцподдержки. Предполагается, что это упростит процесс предоставления документов для получения льгот и пособий. Об этом сообщает «Российская газета».

Нововведения позволят гражданам оформить получение пособий в беззаявительном порядке. Такой принцип назначения социальной поддержки уже реализуется с выплатами при рождении ребенка.

Ранее регионы не могли предоставлять меры поддержки на основании данных из единой системы соцобеспечения, граждане должны были самостоятельно сдавать все необходимые документы для получения пособий.

Напомним, единая государственная информационная система социального обеспечения действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления.

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