В России вступили в силу новые правила назначений льгот и пособий

Напомним, единая государственная информационная система социального обеспечения действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления.