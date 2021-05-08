Более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили выплату к 9 мая

Более 32 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.
В частности, в сообщении ведомства отмечается, что Пенсионный фонд России завершил ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Средства, которые, согласно указу президента, составляют 10 тыс. руб., получили 32,8 тыс. участников и инвалидов ВОВ, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии.
Всем ветеранам деньги были беззаявительно доставлены в апреле вместе с другими полагающимися выплатами: пенсиями (средний размер у участников ВОВ — 42 тыс. руб., у инвалидов ВОВ — 32,6 тыс. руб.), ежемесячной денежной выплатой (5,8 тыс. руб.) и дополнительным ежемесячным материальным обеспечением (1 тыс. руб.).