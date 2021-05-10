Некоторым россиянам, которые переедут в деревню, выплатят по 1 млн рублей

Некоторым россиянам, которые переедут в деревню, выплатят по 1 млн рублей
Некоторым россиянам, которые переедут в деревню, выплатят по 1 млн рублей
Вчера, 23:31ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты планируется начать с 2022 года.

Россиянам, которые переедут в деревню или небольшой город по программе «Земский работник культуры», планируют выплачивать 1 млн руб. Соответствующие изменения в действующую госпрограмму «Развитие культуры» подготовило Минкультуры РФ. Об этом сообщает ura.ru.

Выплаты предполагается назначать с 2022 года специалистам до 55 лет, переезжающим в деревню или небольшой город с населением до 50 тыс. человек по программе «Земский работник культуры». Тем, кто отправится в Дальневосточный федеральный округ, — по 2 млн руб. Командировка рассчитана на пять лет, подобная схема распространяется также на врачей и учителей.

Для того, чтобы получить деньги, работникам необходимо заключить договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты с уполномоченным органом субъекта или трудовой договор с организацией, подведомственной местному департаменту культуры. После чего необходимо проработать в организации не менее пяти лет, в противном случае придется возместить в региональный бюджет полученную сумму.

Напомним, в проекте бюджета на 2021 год на программу комплексного развития сельских территорий запланировано около 31 млрд руб. В общей сложности на создание инфраструктуры в селах в 2021 году потратят порядка 210 млрд руб.

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