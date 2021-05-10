Глава Башкирии прокомментировал закон о выплатах детям войны

Глава Башкирии прокомментировал закон о выплатах детям войны
Видео

Сегодня, 13:00
Накануне, 9 мая, глава Башкирии Радий Хабиров по окончании парада Победы в Уфе дал комментарий по поводу принятия закона о детях войны.
Видео:pravitelstvorb.ru

По его словам, вчера он услышал немало слов признательности за принятие данного закона, поскольку люди, которые во время Великой Отечественной войны были детьми или подростками, в полной мере испытали тяготы военной поры.

По словам главы Башкирии, детям войны будут вручены специальные удостоверения, для них предусмотрены небольшие пока меры поддержки, в том числе льготы при медобслуживании и ежедневные выплаты.

Напомним, соответствующий указ был подписан Радием Хабировым, он предложил установить для них особый статус – «дети войны». В Башкирии сегодня проживает 189 тысяч детей войны. Около 13 тысяч человек не пользуются никакими льготами.

Материалы по теме:
9 Маяльготы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы