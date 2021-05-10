Глава Башкирии прокомментировал закон о выплатах детям войны

По его словам, вчера он услышал немало слов признательности за принятие данного закона, поскольку люди, которые во время Великой Отечественной войны были детьми или подростками, в полной мере испытали тяготы военной поры.
По словам главы Башкирии, детям войны будут вручены специальные удостоверения, для них предусмотрены небольшие пока меры поддержки, в том числе льготы при медобслуживании и ежедневные выплаты.
Напомним, соответствующий указ был подписан Радием Хабировым, он предложил установить для них особый статус – «дети войны». В Башкирии сегодня проживает 189 тысяч детей войны. Около 13 тысяч человек не пользуются никакими льготами.