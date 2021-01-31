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Posted 31 января 2021, 07:10

Published 31 января 2021, 07:10

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В России проработают вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах

В России проработают вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах

31 января 2021, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительству поручено обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения постоянно обновляемых учебников.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 15 марта проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах поднимался 12 января на встрече президента с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Сергей Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей.

Также Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения постоянно обновляемых учебников, учебных пособий и других учебных материалов по образовательным программам среднего профобразования. Сделать это необходимо до 1 сентября 2022 года.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Выплаты
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