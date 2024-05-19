В Чишминском районе сгорел дом, могут быть жертвы

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
ЧП произошло в деревне Суняево Чишминского района республики. Там сегодня утром загорелся деревянный дом. По предварительной версии пламя сначала охватило пристроенную веранду, а потом перекинулось на само строение. Внутри мог оставаться престарелый хозяин дома. Местные жители попытались потушить возгорание ведрами самостоятельно, но не смогли.
«Из-за того, что все деревянное и старое пламя мгновенно распространилось, остаточно ему было нескольких минут. Пока мы все собрались, пока разобрались, что к чему и начали тушить, было уже поздно. Из-за чего загорелся дом не понятно. Может замыкание было, может еще что случилось. Старый дедушка в нем жил. О его судьбе пока тоже новостей нет», — рассказал один из местных жителей.
В МЧС ситуацию с пожаром пока не прокомментировали.