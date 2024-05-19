В Чишминском районе сгорел дом, могут быть жертвы

ЧП произошло в деревне Суняево Чишминского района республики. Там сегодня утром загорелся деревянный дом. По предварительной версии пламя сначала охватило пристроенную веранду, а потом перекинулось на само строение. Внутри мог оставаться престарелый хозяин дома. Местные жители попытались потушить возгорание ведрами самостоятельно, но не смогли.