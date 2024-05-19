Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на предстоящую неделю

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Специалисты Башгидрометцентра рассказали о том, какая будет погода в регионе в начале следующей рабочей недели. Холодный фронт уходит, температура будет теплой, близкой к климатической норме.
В понедельник 19 мая осадков не будет, ветер сильный. Будет дуть с северо-востока. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +11, +16°.
20 мая, во вторник, ветер слабый северо-западный, днем будет теплее, до +15, +20°, ночью также довольно прохладно. Вечерами следует одеваться теплее.
21 мая, в среду, по ночам усилятся заморозки на почве, до до -5°, а днем будет +15, +20°.
По словам специалистов, заморозки ночью нехарактерны для этого времени года, садоводам следует позаботиться об урожае и укрывать его в ночное время пленкой прямо на грядках. Это частично сможет компенсировать подмерзание.
«Прохладный фронт продержится в республике минимум неделю. После него температура стабилизируется и уже к следующим выходным будет довольно тепло, даже по ночам, поэтому можно запланировать выезд на природу. Через неделю мы ожидаем горячий воздух с Казахстана и тогда в регионе станет по настоящему жарко», — рассказал Мксеть специалист по погоде Айвар Нуртдинов.