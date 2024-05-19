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Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на предстоящую неделю

19 мая 2024, 04:08

Погода в Башкирии на предстоящую неделю

Похоже, холода отступают, а температура приближается к климатической норме.

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о том, какая будет погода в регионе в начале следующей рабочей недели. Холодный фронт уходит, температура будет теплой, близкой к климатической норме.

В понедельник 19 мая осадков не будет, ветер сильный. Будет дуть с северо-востока. Температура воздуха ночью +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +11, +16°.

20 мая, во вторник, ветер слабый северо-западный, днем будет теплее, до +15, +20°, ночью также довольно прохладно. Вечерами следует одеваться теплее.

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21 мая, в среду, по ночам усилятся заморозки на почве, до до -5°, а днем будет +15, +20°.

По словам специалистов, заморозки ночью нехарактерны для этого времени года, садоводам следует позаботиться об урожае и укрывать его в ночное время пленкой прямо на грядках. Это частично сможет компенсировать подмерзание.

«Прохладный фронт продержится в республике минимум неделю. После него температура стабилизируется и уже к следующим выходным будет довольно тепло, даже по ночам, поэтому можно запланировать выезд на природу. Через неделю мы ожидаем горячий воздух с Казахстана и тогда в регионе станет по настоящему жарко», — рассказал Мксеть специалист по погоде Айвар Нуртдинов.
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