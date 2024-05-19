Росстат опубликовал число младенческих смертей в Башкирии

По данным Росстата в Башкортостане за первые три месяца 2024 года увеличилось количество младенцев до года, которые, несмотря на усилия врачей, скончались по ряду причин. Всего в этом году умерло 35 новорожденных детей, в прошлом году их было 33 ребенка. По словам специалистов, на это есть ряд причин.