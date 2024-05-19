Росстат опубликовал число младенческих смертей в Башкирии

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
По данным Росстата в Башкортостане за первые три месяца 2024 года увеличилось количество младенцев до года, которые, несмотря на усилия врачей, скончались по ряду причин. Всего в этом году умерло 35 новорожденных детей, в прошлом году их было 33 ребенка. По словам специалистов, на это есть ряд причин.
«Новорожденные малыши еще очень слабы. Они могут скончаться из-за врожденных пороков, болезней, трудных родов или иных случаев. Среди профессионалов их принято называть синдромом внезапной детской смерти. К сожалению, несмотря на усилия медиков, предупредить это или предотвратить не всегда представляется возможным», — сообщил врач детской уфимской детской поликлиники.