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Стало известно число младенцев умерших в Башкирии

Росстат опубликовал число младенческих смертей в Башкирии

19 мая 2024, 04:41
Фото: 1MI

Стало известно число младенцев умерших в Башкирии

Несмотря на усилия медиков, малыши не выжили и на это есть ряд причин.

 

По данным Росстата в Башкортостане за первые три месяца 2024 года увеличилось количество младенцев до года, которые, несмотря на усилия врачей, скончались по ряду причин. Всего в этом году умерло 35 новорожденных детей, в прошлом году их было 33 ребенка. По словам специалистов, на это есть ряд причин.

«Новорожденные малыши еще очень слабы. Они могут скончаться из-за врожденных пороков, болезней, трудных родов или иных случаев. Среди профессионалов их принято называть синдромом внезапной детской смерти. К сожалению, несмотря на усилия медиков, предупредить это или предотвратить не всегда представляется возможным», — сообщил врач детской уфимской детской поликлиники.
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#Общество#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
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