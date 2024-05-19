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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

На СВО поехали мотоциклы из Башкирии

Жители Башкирии отправили на СВО мотоцикл

19 мая 2024, 04:27
Фото: Арслан Шагаретдинов

На СВО поехали мотоциклы из Башкирии

По словам специалистов, такая техника необходима для быстрых операций и работы минометного расчета.

Сегодня стало известно об отправке гуманитарного конвоя из Аургазинского района республики в зону СВО с необычным грузом. По словам главы местной администрации, Арслана Шагаретдинова. Помимо стандартного набора продуктов, вещей и инструментов, необходимых на передовой, местные жители отправили бойцам мотоциклы повышенной проходимости с боковым прицепом. Такие нужны для быстрого и скрытого перемещения на местности и проведения операций минометного расчета.

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Отметим, что ранее из Башкортостана в зону СВО отправилось несколько лошадей. Их сразу не допустили до передовой, а попридержали подальше в оперативном тылу, чтобы животные привыкли к громким звукам разрывов и выстрелов. Бойцы отмечают, что лошади как и во времена Великой Отечественной войны — это хороший транспорт, который беззвучен и не требует заправки топливом.

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