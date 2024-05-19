Жители Башкирии отправили на СВО мотоцикл

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Сегодня стало известно об отправке гуманитарного конвоя из Аургазинского района республики в зону СВО с необычным грузом. По словам главы местной администрации, Арслана Шагаретдинова. Помимо стандартного набора продуктов, вещей и инструментов, необходимых на передовой, местные жители отправили бойцам мотоциклы повышенной проходимости с боковым прицепом. Такие нужны для быстрого и скрытого перемещения на местности и проведения операций минометного расчета.
Отметим, что ранее из Башкортостана в зону СВО отправилось несколько лошадей. Их сразу не допустили до передовой, а попридержали подальше в оперативном тылу, чтобы животные привыкли к громким звукам разрывов и выстрелов. Бойцы отмечают, что лошади как и во времена Великой Отечественной войны — это хороший транспорт, который беззвучен и не требует заправки топливом.