Жители Башкирии отправили на СВО мотоцикл

Отметим, что ранее из Башкортостана в зону СВО отправилось несколько лошадей. Их сразу не допустили до передовой, а попридержали подальше в оперативном тылу, чтобы животные привыкли к громким звукам разрывов и выстрелов. Бойцы отмечают, что лошади как и во времена Великой Отечественной войны — это хороший транспорт, который беззвучен и не требует заправки топливом.