Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

Posted 9 января 2021, 14:47
Published 9 января 2021, 14:47
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выдаче денег на горячее питание родителям, чьи дети учатся в малокомплектных школах. Об этом сообщает РИА «Фан» со ссылкой на совещание правительства.
Также президент заявил, что готовит указ о создании нового фонда, который будет помогать детям с редкими диагнозами. Фонд будет назваться «Круг добра» и будет поддерживать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Деньги на лечение будут поступать от средств, которые государство получит в результате повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.
Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил, что горячим питанием в Башкирии обеспечено 223 тыс. учащихся младших классов. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе много небольших школ.