Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

Также президент заявил, что готовит указ о создании нового фонда, который будет помогать детям с редкими диагнозами. Фонд будет назваться «Круг добра» и будет поддерживать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Деньги на лечение будут поступать от средств, которые государство получит в результате повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.