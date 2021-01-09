mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 января 2021, 14:47

Published 9 января 2021, 14:47

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

Владимир Путин предложил выплачивать деньги на горячее питание в небольших школах

9 января 2021, 14:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом президент сообщил во время совещания правительством, которое было посвящено решению социальных вопросов.

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выдаче денег на горячее питание родителям, чьи дети учатся в малокомплектных школах. Об этом сообщает РИА «Фан» со ссылкой на совещание правительства.

Также президент заявил, что готовит указ о создании нового фонда, который будет помогать детям с редкими диагнозами. Фонд будет назваться «Круг добра» и будет поддерживать детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Деньги на лечение будут поступать от средств, которые государство получит в результате повышения ставки НДФЛ на крупные доходы.

Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил, что горячим питанием в Башкирии обеспечено 223 тыс. учащихся младших классов. При этом глава республики подчеркнул, что в регионе много небольших школ.

Материалы по теме
Мустафин поручил организовать горячую линию по школьному питанию в УфеАдминистрация Уфы утвердила стоимость горячего питания в школах«Вопрос мы решили»: в Башкирии бесплатное горячее питание получают 223 тысячи ребят
#Андрей Королев#Общество#Новости#Школьное питание#Выплаты#Детское питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика