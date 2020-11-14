В России на выплаты нуждающимся семьям с детьми направят 123 млрд рублей

На выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства.