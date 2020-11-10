Жители России просят продлить выплаты 10 тысяч рублей для детей до 16 лет

Жители России просят продлить выплаты 10 тысяч рублей для детей до 16 лет

Вчера, 17:34ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Соответствующую петицию, которая появилась в социальной сети «ВКонтакте», массово подписывают жители России.

Жители России просят продлить детские выплаты размером 10 тыс. рублей, введенные правительством в качестве поддержки в период коронавирусной пандемии. Соответствующая петиция появилась в социальной сети «ВКонтакте», количество подписей быстро растет.

Инициативу авторы петиции оправдывают повторным введением ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Родители надеются на финансовую поддержку государства, которая сможет помочь семейному бюджету.

Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии: в июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.

Related news:
выплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы