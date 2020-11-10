Жители России просят продлить выплаты 10 тысяч рублей для детей до 16 лет

Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии: в июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.