Жители России просят продлить выплаты 10 тысяч рублей для детей до 16 лет

Соответствующую петицию, которая появилась в социальной сети «ВКонтакте», массово подписывают жители России.

Жители России просят продлить детские выплаты размером 10 тыс. рублей, введенные правительством в качестве поддержки в период коронавирусной пандемии. Соответствующая петиция появилась в социальной сети «ВКонтакте», количество подписей быстро растет. Инициативу авторы петиции оправдывают повторным введением ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции. Родители надеются на финансовую поддержку государства, которая сможет помочь семейному бюджету. Напомним, выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным в качестве поддержки во время коронавирусной пандемии: в июне семьи получили единовременную 10 тыс. руб. на каждого ребенка 3-16 лет, в июле деньги были выплачены повторно. Позднее «третьей волны» таких выплат не последовало.

