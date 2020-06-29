mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2020, 05:52

Published 29 июня 2020, 05:52

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии школьные и пришкольные лагеря откроются 15 июля

В Башкирии школьные и пришкольные лагеря откроются 15 июля

29 июня 2020, 05:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Примерную дату озвучил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Радий Хабиров уточнил, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе «идет ровно» уже больше недели. Но при этом «нет оснований продолжать дальнейшую деизоляцию» — опираясь на указания Роспотребнадзора по РБ, было решено, что открывать школьные и пришкольные лагеря 1 и 3 июля, как планировалось ранее, в республике не будут.

— Давайте не будем брать грех на душу: если Роспотребнадзор говорит, что не надо, — значит не надо, — подчеркнул Радий Хабиров. — Потому что потом, когда вспышка произойдет, это будет результатом вплоть до уголовного преследования. Давайте ставим промежуточную цифру — 15 июля. Эту неделю будем мониторить, со следующей — начинаем взаимодействовать с Роспотребнадзором и так далее.

Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе возобновляют работу санатории и здравницы республики.

Напомним, за последние сутки в Башкирии зафиксировано еще 48 случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших за все время пандемии составляет 5315 человек.

Материалы по теме
В Башкирии предложили альтернативу детским летним лагерямВ Башкирии приняли закон, ужесточающий контроль за детскими лагерямиВласти Башкирии сообщили, когда откроются детские лагеря и санатории
#Андрей Королев#Общество#Новости#Дети#Школа#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика