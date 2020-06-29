В Башкирии школьные и пришкольные лагеря откроются 15 июля

— Давайте не будем брать грех на душу: если Роспотребнадзор говорит, что не надо, — значит не надо, — подчеркнул Радий Хабиров. — Потому что потом, когда вспышка произойдет, это будет результатом вплоть до уголовного преследования. Давайте ставим промежуточную цифру — 15 июля. Эту неделю будем мониторить, со следующей — начинаем взаимодействовать с Роспотребнадзором и так далее.