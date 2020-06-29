В Башкирии школьные и пришкольные лагеря откроются 15 июля

Posted 29 июня 2020, 05:52
Published 29 июня 2020, 05:52
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Радий Хабиров уточнил, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе «идет ровно» уже больше недели. Но при этом «нет оснований продолжать дальнейшую деизоляцию» — опираясь на указания Роспотребнадзора по РБ, было решено, что открывать школьные и пришкольные лагеря 1 и 3 июля, как планировалось ранее, в республике не будут.
— Давайте не будем брать грех на душу: если Роспотребнадзор говорит, что не надо, — значит не надо, — подчеркнул Радий Хабиров. — Потому что потом, когда вспышка произойдет, это будет результатом вплоть до уголовного преследования. Давайте ставим промежуточную цифру — 15 июля. Эту неделю будем мониторить, со следующей — начинаем взаимодействовать с Роспотребнадзором и так далее.
Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе возобновляют работу санатории и здравницы республики.
Напомним, за последние сутки в Башкирии зафиксировано еще 48 случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших за все время пандемии составляет 5315 человек.