В Башкирии приняли закон, ужесточающий контроль за детскими лагерями

Согласно принятым поправкам, в регионе будет создана специальная Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что эта инициатива была необходима, так как нередко именно в лагерях дети получали серьезные травмы.

Поясняется, что в состав созданной комиссии вошли депутаты Госсобрания, представители органов исполнительной власти, надзорных органов, уполномоченный по правам ребенка в регионе.

– Комиссия будет заниматься контролем за обстановкой в сфере детского отдыха и содействием организациям, которые его оказывают. Комиссия будет вести мониторинг ситуации с отдыхом и оздоровлением детей в республике, анализировать результаты мероприятий в рамках оздоровительной кампании, проводить семинары для организаций отдыха и оздоровления детей, разрабатывать соответствующие программы и предложения. Также комиссии предстоит реагировать на случаи нарушения законодательства в сфере детского отдыха, – отметил Толкачев.