Власти Башкирии сообщили, когда откроются детские лагеря и санатории
На оперативном совещании 15 июня Радий Хабиров объявил, когда будут открыты санатории и школьные лагеря.
Глава Башкирии сообщил, что здравницы на территории региона должны начать работу уже 29 июня. Хабиров сообщил, что для открытия в санаториях должно быть полное соответствие жестким требованиям Роспотребнадзора, и что для этого все равно нужно будет определенное время.
Запланировано, что детские лагеря будут открыты 1 июня, а школьные несколько позже – 3 июля. До этого времени работникам нужно будет сдать анализы на наличие новой коронавирусной инфекции. Всего планируется сдать порядка 10 тысяч тестов.
Напомним, что сегодня Хабиров также заявлял, что свою работу начнут фитнес-клубы с 22 июня. Однако будет также существовать ряд рекомендаций и требований, которые нужно будет очень строго соблюдать.
Напомним, что ранее региональный минздрав анонсировал другую дату начала работы санаториев. В ведомстве планировали, что они откроются не ранее 1 июля.