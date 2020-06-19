В Башкирии выросло число пациентов с коронавирусом, которые помещены на ИВЛ

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции осталось прежним – 18 человек. Отметим, что это число не меняется уже несколько недель. Последней в списке оказалась медсестра Елена Никонорова, которую включили в список последней. Известно также о смерти водителя Радика Исхакова. Всего известно о четверых медиках, смерть которых так или иначе связана с коронавирусом.