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Posted 19 июня 2020, 12:08

Published 19 июня 2020, 12:08

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии выросло число пациентов с коронавирусом, которые помещены на ИВЛ

В Башкирии выросло число пациентов с коронавирусом, которые помещены на ИВЛ

19 июня 2020, 12:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших новой коронавирусной инфекцией.

По информации ведомства, в республике по состоянию на 13:00 19 июня подтверждено 4792 случая коронавируса, как и сообщалось ранее. Подтверждено также, что количество новый выявленный пациентов с COVID-19 составляет 62 человека.

Всего госпитализировано в стационарах 770 человек, в тяжелом состоянии 38 человека, на аппаратах ИВЛ помещено 13 человек. Это количество выросло по сравнению со вчерашним днем. Амбулаторно, по данным ведомства лечатся 1737 человека с легкой формой заболевания.

Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 140. Все они обследованы на COVID-19. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 85.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции осталось прежним – 18 человек. Отметим, что это число не меняется уже несколько недель. Последней в списке оказалась медсестра Елена Никонорова, которую включили в список последней. Известно также о смерти водителя Радика Исхакова. Всего известно о четверых медиках, смерть которых так или иначе связана с коронавирусом.

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#Общество#Новости#Карантин
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