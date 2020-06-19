В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4792 человек

По информации центра по анализу распространения коронавируса в регионах количество выявленных носителей COVID-19 за сутки выросло на 62 человека. Таким образом, по состоянию на 19 июня, всего инфекцию обнаружили у 4792 человек.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекции осталось прежним – 18 человек. Отметим, что это число не меняется уже несколько недель. Последней в списке оказалась медсестра Елена Никонорова, которую включили в список последней. Известно также о смерти водителя Радика Исхакова. Всего известно о четверых медиках, смерть которых так или иначе связана с коронавирусом.

Однако, в Проуфу передают, что в ответ на их запрос в минздраве региона сообщили, что умерших от коронавируса медиков нет. Медиакорсеть также отправляла свой запрос 11 июня о смертности от коронавируса и с пациентов с ним, но ответ так и не пришел.