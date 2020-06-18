Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике
Сегодня, 15:38ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщила замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На лечении в стационарах находится 780 человек, из них в тяжелом — 30, в том числе 11 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1750 человек с легкой формой заболевания.
За сутки выявлено 127 случаев пневмонии, 50 пациентов выписано по выздоровлению.
Напомним, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией.
Количество умерших от новой коронавирусной инфекцией не меняется уже на протяжении нескольких недель — жертв коронавируса официально все еще 18 человек.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7790 в 83 регионах. Всего зарегистрирован 561091 случай (+1,4%) коронавируса.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей