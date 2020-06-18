Минздрав Башкирии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в республике

На лечении в стационарах находится 780 человек, из них в тяжелом — 30, в том числе 11 на аппаратах ИВЛ. На амбулаторном лечении — 1750 человек с легкой формой заболевания.

За сутки выявлено 127 случаев пневмонии, 50 пациентов выписано по выздоровлению.

Напомним, за сутки число носителей COVID-19 увеличилось на 60 человек, всего в республики выявлено 4730 человек с опасной инфекцией.

Количество умерших от новой коронавирусной инфекцией не меняется уже на протяжении нескольких недель — жертв коронавируса официально все еще 18 человек.