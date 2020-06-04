«Конфиденциально»: семье умершего шофера скорой в Башкирии не сообщили о коронавирусе

Сегодня, 4 июня, исполняется семь дней, как ушел из жизни 54-летний водитель скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков. Информация о его смерти появилась изначально на одном из телеграм-каналов. Сообщалось, что Радик Рашидович заразился коронавирусом на работе, когда перетаскивал пациентов на носилках. При этом в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».

В соцсетях звучали мнения, что данная история напоминает ситуацию с медсестрой из Белебеевской ЦРБ Еленой Никоноровой, из медицинской истории которой после ее смерти пытались удалить информацию о наличии у женщины подтвержденного коронавируса. Кстати, минздрав Башкирии обещал провести проверку по этому поводу, результаты которой пока не обнародованы.

Медиакорсети удалось пообщаться с сыном скончавшегося водителя скорой помощи из Давлеканово Радика Исхакова. Мы попросила Руслана Исхакова прояснить ситуацию.

— Я не знаю, откуда появилась информация в телеграм-канале. Отчасти она верна. В медицинском свидетельстве о смерти отца, действительно, в качестве причины смерти указано: «острая респираторная недостаточность, пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами». Лично мне, человеку не сведущему в медицине, эта формулировка кажется расплывчатой. Я так понимаю, что это первичный посмертный диагноз, который поставил патологоанатом, а потом еще будет проводиться более подробное исследование, которое и должно установить, является ли коронавирус реальной причиной смерти отца.

Руслан говорит, что общался с отцом во время болезни, и видел потом документы, из которых следует, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. Вместе с ним заболела также и фельдшер из его выездной бригады, с которой он в последнее время много общался, но она после тяжелой фазы болезни пошла на поправку, а организм Радика не справился с недугом.

Радика Исхакова хоронили в закрытом гробу. Ни о каком облачении его тела в саван по мусульманскому обычаю и речи не было. Из морга прислали фотографию лица отца, уже запакованного в герметичный прозрачный пакет. Вместе со свидетельством о смерти на руки выдали напечатанную подробную инструкцию о недопущении распространения вируса и т. д.

— Отец проработал в скорой помощи шофером 25 лет, почти половину жизни там провел, работу свою очень любил, был настоящим патриотом скорой помощи. Вообще он был очень искренним, жизнерадостным и добрым человеком, — говорит Руслан.

Как вспоминают близкие, Радик Исхаков, будучи водителем, не носил противочумной костюм. Максимум — у него были медицинская маска на лице и перчатки на руках. Руслан припомнил, что отец в апреле участвовал в транспортировке пациентов из Давлеканово в Уфу. Но с большой долей вероятности, по его мнению, источником инфицирования мог стать пациент, которого примерно месяц назад бригада отца на «скорой» доставляла в больницу. Позднее стало известно, что у пациента подтвердился COVID-19. А через некоторое время Радик Исхаков и его коллеги слегли с температурой.

— Отец пролежал дома с температурой под 40 около недели. Потом его положили в инфекционное отделение в нашу Давлекановскую ЦРБ. Здесь ему сделали снимок легких, первоначально, насколько я помню, вроде бы всё у него было чисто. Но потом отцу стало хуже, и его уже отправили в Демскую инфекционную больницу в Уфу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусом, — делится воспоминаниями Руслан. — Когда мы разговаривали с ним в последний раз по телефону, папа сообщил, что очень плохо себя чувствует и попросил нас беречь себя.

Давлеканово — город маленький, о трагедии в семье Исхаковых там знают практически все. Никто из местных жителей не сомневается, что Радик Исхаков умер от коронавируса. Сгорел за три недели.

При этом официального ответа на запрос Медиакорсети о причине смерти Радика Исхакова, а также о том, положена ли его семье компенсация, в минздраве Башкирии на момент публикации не дали, ссылаясь на «конфиденциальность информации».

— Нам звонили из Уфы, из Фонда соцстраха, взяли наши данные, возможно, для оформления документов на получение выплат, — отметил в разговоре Руслан Исхаков. — Но деньги, конечно, нам отца не заменят.

Главный врач Давлекановской ЦРБ Айдар Салаватов сообщил, что в больнице хватает средств индивидуальной защиты для персонала. По факту смерти водителя Радика Исхаков проводится проверка. О точном диагнозе, повлекшем его гибель, говорить рано, пока не будут завершены все исследования.

Напомним, что на днях стало известно, что два медика из Башкирии внесены в скорбный список жертв коронавирусной инфекции. Это уж упомянутая нами в начале материала медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никонорова и 28-летний врач из Салаватского района Наиль Саматов, который работал в подмосковной клинике, где заразился коронавирусом и погиб.

В целом, по данным минздрава Башкирии, в республике заразились коронавирусной инфекцией более 300 медицинских работников. По данным Роспотребнадзора, их число достигло уже 558.

Общее число заразившихся коронавирусом в Башкирии, начиная с апреля, вчера уже превысило 3500 человек.