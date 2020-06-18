Фото: pixabay.com
В России за сутки от коронавируса вылечились 9621 пациентов
Сегодня, 20:14Общество
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За минувшие сутки в России количество выздоровевших от COVID-19 составило 9621 человек. Всего с начала пандемии эта цифра превысила 313 963 тысяч.
Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет russian.rt.com.
Днем ранее врачи выписали из больниц 10 036 человек.
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