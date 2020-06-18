Список памяти погибших из-за коронавируса пополнился еще двумя медиками из Башкирии

В Список памяти погибших с начала рапространения коронавирусной инфекции медиков пополнился еще двумя врачами из Башкирии. Напомним, что раньше медицинскими работниками, которые принесли себя в жертву во время пандемии коронавируса были признаны Елена Никонорова и Наиль Саматов. Сейчас фамилии пополнились Ларисой Нурлыгаяновой и Радиком Исхаковым.

Напомним, 28-летний Наиль Саматов работал в Егорьевской центральной больнице, где трудился врачом-терапевтом. У Наиля диагностировали двустороннюю пневмонию еще в конце апреля. Осложнения были вызваны коронавирусной инфекцией. Наиля лечили в одной из больниц Москвы, он был в тяжелом состоянии. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось. Молодой парень скончался 6 мая.

Елена Никонорова умерла в возрасте 56 лет, она работала в последнее время медсестрой в детской поликлинике, а потом во время разгара коронавируса женщину перевели в приемный покой больницы, где она пробыла там всего три дня и заболела. Напомним, мы уже подробно рассказывали ее историю.

54-летняя Лариса Нурлыгаянова работала детским врачом-психиатром в Республиканском Клиническом Психотерапевтическом центре в Уфе. Она умерла 5 июня. В тот же день на сайте минздрава Башкирии появилось соболезнование.

Фото: Минздрав Башкирии

– Администрация и коллектив ГБУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной детского врача-психиатра, врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук Нурлыгаяновой Ларисы Разифовны. Лариса Разифовна навсегда останется для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, – отмечалось некрологе.

54-летний водитель скорой помощи из Давлеканского района Радик Исхаков скончался 29 мая в Демской больнице. Сын водителя рассказывал, что общался с отцом во время болезни, и видел потом документы, из которых следует, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. Подробно его историю Медиакорсеть также рассказывала ранее.

На сегодняшний день в списке памяти 444 человека, внести нового человека в список можно, заполнив специальную форму обратной связи на сайте и, оставив контакты, чтобы была возможность уточнить информацию.