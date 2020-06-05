СМИ сравнили ситуацию в РКБ в Уфе с трагедией в «Зимней вишне»

— У нас многие — инертные люди. Они похоронили близкого родственника, на следующий день у них уже была масса других проблем, которые в этой тяжелой жизни нужно решать. И произошедшее как-то отходит на второй план, потом отойдет на третий, а через время может и забыться. Помните, в Кемеровской области был пожар? «Зимняя вишня». Тот резонанс, то количество пострадавших, детей погибших… Случившееся у нас сопоставимо с масштабом той трагедии. Потому что тут тоже огромное количество пострадавших. И все пострадали не по своей воле, не по своей вине, а в результате незаконных действий и бездействий должностных лиц, — считает Урал Хамзин.