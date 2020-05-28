Врачи из РКБ имени Куватова в Уфе сдали свою плазму для борьбы с коронавирусом
28 мая, 14:35ОбществоАлия Фатхиева
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Медики в числе первых приняли участие в донорской акции и сдали иммунную плазму крови. Об этом сообщили на оперативном совещании правительства региона.
Медицинские работники РКБ имени Куватова сдали плазму крови 27 мая, в которой содержатся антитела, способные помочь пациентам с COVID-19. Положительный эффект, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, отмечен уже у 15 тяжелых пациентов.
Сдача крови проходила прямо в стенах больницы, из всех желающих к донорству допустили только 10 человек, так как у остальных переболевших еще не прошел положенный месячный срок после получения отрицательных результатов теста на наличие COVID-19.
В пресс-службе правительства напомнили, что доноры антиковидной плазмы получают денежное вознаграждение, размер выплаты зависит от объема полученной плазмы. не менее 300 мл – 2500 рублей, не менее 450 мл – 3750 рублей, в объеме 600 мл – 5000 рублей.
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