Врачи из РКБ имени Куватова в Уфе сдали свою плазму для борьбы с коронавирусом

Медицинские работники РКБ имени Куватова сдали плазму крови 27 мая, в которой содержатся антитела, способные помочь пациентам с COVID-19. Положительный эффект, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, отмечен уже у 15 тяжелых пациентов.

Сдача крови проходила прямо в стенах больницы, из всех желающих к донорству допустили только 10 человек, так как у остальных переболевших еще не прошел положенный месячный срок после получения отрицательных результатов теста на наличие COVID-19.