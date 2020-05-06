«Это несправедливо»: семья умершего мужчины подала заявление на руководство РКБ в Уфе

В региональное управление Следственного комитета по Башкирии поступило заявление об семьи 33-летнего Юлая Аллаярова, который скончался 11 апреля в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.

Из текста заявления следует, что родственники Юлая просят привлечь должностных лиц РКБ имени Куватова к уголовной ответственности по части 3 статьи 293 УК РФ по факту халатности - ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения по должности, которое привело к существенному нарушению прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Под преступными действиями авторы заявления подразумевают факт сокрытия выявленной в середине марта 2020 года вспышки на территории РКБ коронавирусной инфекции, которые привели к позднему введению на территории лечебного учреждения режима карантина.

- Вследствие халатности коронавирусной инфекцией были заражены пациенты, работники и посетители Республиканской клинической больницы, что привело к ее распространению по территории Республики Башкортостан, что привело к заражению третьих лиц, - говорится в заявлении.

Принимая во внимание, что к совершению преступления причастны высокопоставленные чиновники, а количество жертв от их преступных действий превысило 100 человек, прошу доследственную проверку по моему заявлению провести силами центрального аппарата республиканского следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Семья Юлая так и не может прийти в себя после трагедии. Медиакорсеть рассказывала их печальную историю ранее со слов Юлии. Подробности этой истории уже вышли на федеральный уровень и были показаны на телеканале «Дождь», звучали они и в других федеральных изданиях.

Как рассказала Юлия, они с Юлаем были двойняшками, так что вместе с братом девушка словно похоронила часть своего сердца.

- Это просто несправедливо. Он уехал живой, а нам потом отдали тело, — поделилась горем Юлия.

По ее словам, Юлай уехал в Уфу в РКБ на плановую госпитализацию в связи с сахарным диабетом. Перед отъездом он не высказывал никаких жалоб на простуду или какое-либо вирусное заболевание.

Юлия считает, что брат подхватил коронавирус именно в больнице.

3 апреля он позвонил и сообщил, что задерживается в больнице, поскольку заболел воспалением легких. Больше от него никаких вестей не было.

— Мы начали искать брата, хоть какую-то информацию о нем. Очень беспокоились, особенно когда узнали, что РКБ закрыли на карантин из-за коронавируса. Но мы даже не могли представить, что с Юлаем может случиться что-то страшное, ведь он был такой молодой и сильный, — рассказала Юлия. — А 11 апреля из больницы позвонили маме и сообщили, что Юлай умер.

Юлия переживает еще и о том, что смерть брата может совсем лишить сил родителей. Мама и так больна раком, а отец — инвалид-колясочник. Сейчас смыслом их жизни стало стремление добиться справедливости и выяснить, то виновен в смерти Юлая.

В то же время представители минздрава Башкирии, судя по их комментариям, не усматривают вину больницы в смерти Юлая.

— Инкубационный период для новой коронавирусной инфекции составляет 6-8 дней. То если этот пациент заболел через неделю после поступления в больницу, значит, он контактировал с вирусоносителем не в больнице, а где-то в другом месте раньше, — так прокомментировала ранее ситуацию заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

В этой истории есть и еще одна очень некрасивая деталь. Почти одновременно со звонком из РКБ о смерти Юлая их семью начали осаждать представители ритуальных контор, навязывавшие свои услуги по проведению похорон. Очевидно, что утечка информации произошла из больницы. В администрации РКБ и минздраве республики обещали провести служебную проверку по этому поводу. Результаты проверки пока неизвестны.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля после того, как заражение коронавирусной инфекцией было посмертно выявлено у 83-летней женщины. После этого были взяты анализы у всех сотрудников и пациентов клиники. 998 человек получили отрицательные диагнозы. Почти у ста человек был выявлен коронавирус. Часть пациентов и медперсонала слегла с вирусной пневмонией.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом, предметом проверки являются действия/бездействие администрации РКБ. Проверка находится под контролем Генпрокуратуры России.

О начале доследственной проверки в отношении руководства РКБ имени Куватова по подозрению в непринятии своевременных мер, которые препятствовали бы распространению новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы, стало известно еще 11 апреля. Срок ее проведения по закону ограничен 30 сутками. Это значит, что в ближайшее время может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении.

- Данное решение следкома может повлиять на всю ситуацию округ РКБ имени Куватова. Постановление о возбуждении уголовного дела даст возможность проводить оперативно-розыскные мероприятия, экспертизы и т.д. Меня, как юриста, весьма озадачивает тот факт, что данное решение так долго не принимается. Если сравнить ситуацию с какой-либо техногенной аварией, когда гибли люди, то там уголовное дело возбуждается обычно очень оперативно. В данном случае возникла задержка с принятием решения, хотя известны случаи смерти людей, заразившихся коронавирусом именно в стенах РКБ, - высказал свое мнение адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы семьи Аллаяровых.

Тем временем на прошлой неделе в следком заявление о возбуждении дела против должностных лиц РКБ подал адвокат Урал Хамзин, отец которого также скончался, поступив на плановое лечение в данную больницу и заразившись там коронавирусом.

В региональном минздраве прокомментировали корреспонденту Медиакорвести заявление Хамзина.

- Да, мы в курсе об этом из открытых источниках.Официально с каким либо заявлением данный человек в министерство здравоохранения не обращался, – сообщил журналисту представитель ведомства.

О своем намерении подать такое же заявление сообщала многодетная уфимка Рамиля Анянова, которая, к счастью, смогла излечиться от коронавируса после такого же заражения в ходе планового лечения в РКБ.

Медики РКБ имени Куватова отправили на имя президента РФ Владимира Путина, премьер-министра страны Михаила Мишустина, генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя следкома РФ Александра Бастрыкина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко видеообращение с просьбой провести тщательную проверку деятельности руководства больницы.