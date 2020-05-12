РКБ имени Куватова в Уфе заработала в штатном режиме

В Уфе РКБ имени Куватова заработала в штатном режиме. С сегодняшнего дня, 12 мая, в больнице запустили работу большинства корпусов. Об этом сообщил Максим Забелин на брифинге Министерства здравоохранения.

— Будет осуществляться прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в корпусе, который отведен для инфекционного госпиталя. Для жителей Уфы и Башкирии также работает хирургический, терапевтический и окушеро-гинекологический корпуса. Работа диагностического центра предусматривается в дистанционном формате телемедицинских консультаций, — уточнил Максим Забелин.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля, в ней оказались закрыты 1200 человек, среди которых было примерно пополам медиков и пациентов. По официальным данным, которые называла в телевизионных интервью главный врач Эльза Сыртланова, заражены оказались 22 пациента и 28 сотрудников больницы. Но эти данные постоянно пополнялись.