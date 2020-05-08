mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая 2020, 07:42

Published 8 мая 2020, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

В Башкирии в жуткую аварию попал отец и его дочь: мужчина погиб

8 мая 2020, 07:42
Подробности смертельной аварии сообщили в республиканской госавтоинспекции.

По информации ГИБДД, авария произошла на 50 километре автодороги Киргиз Мияки – Тятер Арасланово-Стерлибашево.

В госавтоинспекции сообщают, что местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Шанс ехал со стороны Стерлибашево в сторону Арасланово, съехал в кювет и опрокинулся.

47-летний мужчина попал в больницу с серьезными травмами, а через некоторое время там скончался. Пострадала также и его 19-летняя дочь, которая была в автомобиле. В настоящий момент точные причины произошедшего неизвестны, в дорожной полиции начато разбирательство.

Материалы по теме
В центре Уфе в ДТП столкнулись катафалк и машина скорой помощи: пострадали двоеВ Башкирии мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовикомВ Башкирии в жестком ДТП с фурой погиб водитель
#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#ДТП с поездом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика