В Башкирии в жуткую аварию попал отец и его дочь: мужчина погиб

Posted 8 мая 2020, 07:42
Published 8 мая 2020, 07:42
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
По информации ГИБДД, авария произошла на 50 километре автодороги Киргиз Мияки – Тятер Арасланово-Стерлибашево.
В госавтоинспекции сообщают, что местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Шанс ехал со стороны Стерлибашево в сторону Арасланово, съехал в кювет и опрокинулся.
47-летний мужчина попал в больницу с серьезными травмами, а через некоторое время там скончался. Пострадала также и его 19-летняя дочь, которая была в автомобиле. В настоящий момент точные причины произошедшего неизвестны, в дорожной полиции начато разбирательство.