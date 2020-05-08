В Башкирии в жуткую аварию попал отец и его дочь: мужчина погиб

47-летний мужчина попал в больницу с серьезными травмами, а через некоторое время там скончался. Пострадала также и его 19-летняя дочь, которая была в автомобиле. В настоящий момент точные причины произошедшего неизвестны, в дорожной полиции начато разбирательство.