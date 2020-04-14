В Башкирии мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовиком

В ДТП в Белорецком районе, по информации республиканской госавтоинспекции, произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе уточнили, что это сучилось сегодня утром на 175 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк между «Ладой Грантой» и встречным грузовиком Hino.