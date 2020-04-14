В Башкирии мужчина погиб в ДТП после столкновения с грузовиком
14 апреля, 14:02ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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По данным республиканского ГИБДД, авария произошла сегодня.
В ДТП в Белорецком районе, по информации республиканской госавтоинспекции, произошло смертельное ДТП.
В пресс-службе уточнили, что это сучилось сегодня утром на 175 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк между «Ладой Грантой» и встречным грузовиком Hino.
По мнению инспекторов, авария случилась из-за того, что водитель легкового автомобиля поехал на летней резине в снегопад. Мужчина скончался на месте происшествия. На месте работает полиция и другие службы.
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