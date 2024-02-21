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ДТП с поездом

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2024
Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу
Одну из пострадавших перевели из реанимации в отделение.
21 февраля, 07:23
Минтранс Башкирии: машинист сделал всё, что мог во избежание столкновения со скорой
Машинист применил экстренное положение, но этого не хватило, чтобы избежать трагедии. Рабочие локомотивной бригады не пострадали.
21 февраля, 03:43
Полиция прокомментировала смертельную аварию с поездом и скорой в Стерлитамаке
Правоохранители считают, что водитель скорой допустил столкновение с поездом.
21 февраля, 03:17
2023
В Башкирии женщина получила травмы в столкновении с грузовым поездом на переезде
Очередное ДТП с участием грузового поезда произошло на регулируемом ж/д переезде Куйбышевской железной дороги, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ
4 августа 2023, 06:41
2021
В Башкирии иномарку сбил тепловоз — двое человек погибло
Водитель иномарки выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора.
21 августа 2021, 11:17
2020
В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину и травмировал его сына
Вчера, 22 октября, в 20-27 на станции «Иглино» в Башкирии произошла трагедия. Поезд сбил мужчину и четырёхлетнего ребёнка.
23 октября 2020, 03:42
Следком Башкирии намерен расследовать ДТП с погибшим 9-летним ребенком
В ведомстве сообщили, что намерены восстановить обстоятельства ДТП.
5 августа 2020, 10:35
В Башкирии мужчина погиб, вылетев на автомобиле в кювет
5 августа 2020, 10:04
В Башкирии в ДТП на месте скончалась супруга водителя
28 июля 2020, 05:07
В Башкирии неизвестный сбил насмерть пешехода и скрылся
В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности ДТП в Юматово.
23 июля 2020, 05:49
В Башкирии два человека погибли при падении автомобиля в реку
23 июля 2020, 04:57
В Башкирии в больнице после серьезного ДТП скончалась мама водителя
В республиканской госавтоинспекции сообщили, что в Башкирии произошло смертельное ДТП.
7 июля 2020, 05:14
В Башкирии 35-летняя женщина скончалась в жуткой аварии
В республиканской госавтоинспекции сообщили подробности случившегося ДТП.
6 июля 2020, 09:20
В Башкирии 32-летний мужчина перевернулся на автомобиле и погиб
В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельного ДТП, которое произошло 15 июня в Янаульском районе.
16 июня 2020, 04:13
В Башкирии в жуткую аварию попал отец и его дочь: мужчина погиб
Подробности смертельной аварии сообщили в республиканской госавтоинспекции.
8 мая 2020, 07:42
2019
В Башкирии поезд раздавил легковушку, водитель погиб
Водитель не успел пересечь рельсы на запрещающий сигнал светофора.
25 декабря 2019, 13:13
Между Казанью и Уфой запустят прямое сообщение
3 декабря 2019, 08:07
2017
Столкновение поездов в Учалах: пострадавший едва может говорить
Сейчас он находится в гипертоническом кризе.
28 марта 2017, 05:20
В Башкирии поезд столкнулся с легковушкой, есть погибший
Водитель «Lada Granta» скончался.
27 марта 2017, 11:34

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