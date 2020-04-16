В Башкирии в жестком ДТП с фурой погиб водитель
16 апреля, 17:40ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Столкновение между автомобилями, которое привело к гибели, произошло на трассе.
Авария, по данным госкомитета, произошла на автодороге Туймазы – Белебей около Никитинки. Спасатели сообщили, что столкнулись фура и легковой автомобиль.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что столкнулись автомобиль Лада Приора и фура Mersedes. Водитель скончался на месте происшествия, пассажира пришлось деблокировать и вытаскивать через крышу автомобиля.
Участникам дорожного движения обратились с просьбой соблюдать установленные требования правил дорожного движения Российской Федерации.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей