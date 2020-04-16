В Башкирии в жестком ДТП с фурой погиб водитель

Авария, по данным госкомитета, произошла на автодороге Туймазы – Белебей около Никитинки. Спасатели сообщили, что столкнулись фура и легковой автомобиль.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что столкнулись автомобиль Лада Приора и фура Mersedes. Водитель скончался на месте происшествия, пассажира пришлось деблокировать и вытаскивать через крышу автомобиля.