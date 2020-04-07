В центре Уфе в ДТП столкнулись катафалк и машина скорой помощи: пострадали двое
7 апреля, 20:51ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Vk.com
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Авария произошла сегодня, 7 апреля, на перекрестке улиц Достоевского и Карла Маркса.
Сюжеты: Фотофакт
Фото аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях, драматично сопроводив снимок надписью «Как жизнь борется со смертью». Карета скорой помощи Fiat Ducato столкнулась с автомобилем ритуальной службы Ford Transit.
Известно, что в аварии пострадали двое человек - фельдшер скорой помощи и водитель катафалка.
Выясняются все причины и обстоятельства случившегося ДТП.
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