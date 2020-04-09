Минздрав Башкирии назвал видео побега врачей из РКБ «инсценировкой»

— Была информация, что якобы в понедельник вечером сотрудники РКБ им. Куватова покидают через окно служебные помещения. Эта информация проверяется нами совместно со следственным комитетом — выясняется, что это все-таки инсценировка и никто из сотрудников не покидал помещений. У нас есть четкий списочный состав — кто пришел на работу, кто остается. Поэтому здесь давайте верить правдивой информации. Понимаю, что каждый хочет покопаться в грязном белье, но поверьте — все делается в соответствии с правилами и нормами, - заявил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.