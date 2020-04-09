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Posted 9 апреля 2020, 10:12

Published 9 апреля 2020, 10:12

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Минздрав Башкирии назвал видео побега врачей из РКБ «инсценировкой»

Минздрав Башкирии назвал видео побега врачей из РКБ «инсценировкой»

9 апреля 2020, 10:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Прежде главврач больницы Эльза Сыртланова заявила, что видео подлинное.

— Была информация, что якобы в понедельник вечером сотрудники РКБ им. Куватова покидают через окно служебные помещения. Эта информация проверяется нами совместно со следственным комитетом — выясняется, что это все-таки инсценировка и никто из сотрудников не покидал помещений. У нас есть четкий списочный состав — кто пришел на работу, кто остается. Поэтому здесь давайте верить правдивой информации. Понимаю, что каждый хочет покопаться в грязном белье, но поверьте — все делается в соответствии с правилами и нормами, - заявил глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Ранее 7 апреля стало известно, что глава следкома России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению в Башкирии найти авторов видео, которое вчера вечером разошлось по соцсетям. Это произошло вскоре после появления информации о том, что Республиканская клиническая больница закрыта на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Видео было снабжено комментариями о том, что «начальство больницы» спешно покидает медучреждение через окно первого этажа. При этом закадровый голос сообщает: «Так значит можно уйти».

Главный врач РКБ Эльза Сыртланова опубликовала в Фейсбуке пояснения к данному видео, сообщив, что на нем кто-то заснял момент, как медики забирают компьютеры, чтобы работать удаленно дома, в условиях самоизоляции.

Напомним, предварительно подтвердилось 50 инфицированных в РКБ, закрытой в данный момент на карантин.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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