Главврач Белебеевской ЦРБ в Башкирии сообщил об инфицированных коронавирусом

Главный врач Белебеевской центральной больницы Рустем Ишмурзин сообщил нахождении в больнице двух человек с подтвержденным коронавирусом. Один из них был переведен с стационарного лечения РКБ им. Куватова в Уфе.

По словам Рустема Ишмурзина, этот пациент был доставлен в терапевтическое отделение Белебеевской ЦРБ на автомобиле скорой помощи и госпитализирован с диагнозом нижнедолевая правосторонняя пневмония. 30 марта у него взяли мазок из носа и ротоглотки на коронавирус. 6 апреля был получен положительный результат анализа на инфекцию. Сейчас больной находится в реанимационном отделении и получает лечение.

С ним успели вступить в контакт 63 человека – медики, пациенты и члены семьи.

Второй пациент прибыл из Москвы 26 марта и поступил в инфекционное отделение больницы с диагнозом ОРЗ. 31 марта у него взяли мазок, 7 апреля был получен положительный результат анализа. С ним успели вступить в контакт 31 человек, в том числе коллеги по работе, соседи, а также сотрудники инфекционного отделения.

У всех контактировавших с больными лиц мазки на коронавирус и установлено медицинское наблюдение на период 14 дней, уточняет врач.