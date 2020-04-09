В РКБ в Уфе предварительно подтвердили коронавирус у 50 человек

Положительные результаты анализов получены в Республиканской клинической больнице, где с понедельника проходило масштабное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции у пациентов и сотрудников.

Министр здравоохранения сообщил, что пока что результаты сомнительны и требуется повторное исследование, для чего все биоматериалы передали в Центр гигиены и эпидемиологии республики.

Министр отметил, что пациенты РКБ, которые вернулись по домам, могли стать причиной очагов в Мелеузе, Белебее, Октябрьском. В настоящий момент эти пациенты изолированы, а в учреждениях объявили карантин, провели дезинфекцию.