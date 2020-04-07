Главврач РКБ в Уфе прокомментировала возможную вспышку коронавируса и видео с врачами

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Республиканскую клиническую больницу им. Куватова закрыли на карантин. Пять врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу. Остальные сотрудники РКБ остались в учреждении вместе с пациентами — все они изолированы как минимум на ближайшие 14 дней.

Также в сети начало распространяться видео, на котором, по некоторым данным, «начальство больницы» спешно покидает медучреждение через окно первого этажа. При этом закадровый голос сообщает: «Так значит можно уйти».

Главврач РКБ Эльзя Сыртланова сообщила, что первичный тест показал отрицательный результат у двух сотрудников РКБ.

«Хочу поблагодарить в первую очередь наш коллектив РКБ, который с пониманием и открытой душой отнёсся к нынешней ситуации. Да, деятельность нашей больницы с 6 апреля приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях повышенной готовности и противодействия коронавирусной инфекции. Все сотрудники наряду с нашими пациентами остались в больнице до особого распоряжения. Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен отрицательный результат! Тут уж, действительно приходит на ум поговорка „лучше перебдеть, чем недобдеть“. Ждём остальных результатов! Но при этом мы не сидим сложа руки — продолжаются операции, работа над документацией и внедрением СМК. Отдельное спасибо нашим откликнувшимся друзьям, предлагающим помощь в решении многих вопросов. Это, действительно, дорогого стоит! Мы работаем для ВАС, оставайтесь, пожалуйста, дома для НАС!», — пишет Эльза Сыртланова.

Фото: Facebook.com

По словам главврача, на видео, которое успело разойтись по социальным сетям, врачи «передают компьютеры».

Тем временем всероссийский независимый профсоюз «Альянс врачей» обратился к руководству больницы с требованием учесть все интересы врачей, оставшихся на карантине. Кроме того, общественники напомнили администрации уфимской больницы о том, что незаконное удержание работников в закрытых помещениях без соответствующей документации является незаконным лишением свободы и карается статьей 127 УК РФ. Соответствующее обращение уже опубликовано в социальных сетях профсоюза.