В Минздраве Башкирии рассказали, от чего умер пациент с подтвержденным коронавирусом

Стало известно, от чего скончался житель Башкирии в районной Мелеузовской больнице. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, пациент болел онкологическим заболеванием. Он скончался от осложнений, вызванных онкологией.

— Здесь связи с новой коронавирусной инфекцией мы не видим, — сказал Максим Забелин.

Также он отметил, что сейчас больница находится на жестком карантине. Противоэпидемиологические меры применяются еще и потому, что умерший пациент находился на лечении в РКБ имени Куватова.