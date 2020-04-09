В Минздраве Башкирии рассказали, от чего умер пациент с подтвержденным коронавирусом
Причину смерти озвучил на ежедневном брифинге Максим Забелин.
Стало известно, от чего скончался житель Башкирии в районной Мелеузовской больнице. По словам министра здравоохранения Максима Забелина, пациент болел онкологическим заболеванием. Он скончался от осложнений, вызванных онкологией.
— Здесь связи с новой коронавирусной инфекцией мы не видим, — сказал Максим Забелин.
Также он отметил, что сейчас больница находится на жестком карантине. Противоэпидемиологические меры применяются еще и потому, что умерший пациент находился на лечении в РКБ имени Куватова.
Напомним, накануне РКБ имени Куватова закрыли на карантин после смерти 80-летней пациентки. Посмертно у нее был обнаружен коронавирус. Там остались изолированы 1200 человек пациентов и персонала. Уже сегодня Минздрав Башкирии сообщил, что большинство здоровых пациентов и врачей отправятся домой на самоизоляцию.