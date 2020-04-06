В Уфе полностью перекроют движение на улице Пугачева

По данным городской мэрии, участок от улицы Бородинской до Бельской по Пугачева будет полностью перекрыт с 7 апреля. В муниципалитете объясняют это дорожно-ремонтными работами.
Сообщается, что дорожники начнут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия, до этого делалось фрезерование поврежденного дорожного полотна.
По плану подрядчиков, завершить работу планируется до апреля 2020 года. Протяженность ремонтируемого участка составляет 3 километра, общая площадь – 40 тысяч квадратных метров.