«Дорога смерти»: уфимцы жалуются на гололед после прошедшего дождя

Сегодня, 9 марта, на Уфу обрушился ледяной дождь. Пешеходные дорожки, которые и без того были скользкими, покрылись свежим тонким слоем льда. Уфимцы разочарованы работой коммунальщиков. Ходить по ледяным улица тяжело и опасно тем более, что они даже не обработаны.

— Улица Кольская вдоль садика №93. Это дорога смерти. Посыпьте хоть песка, — пишут уфимцы в соцсетях.

В МЧС Башкирии предупредили об опасных погодных условиях и просят быть осторожнее с гололедицей на дорогах.