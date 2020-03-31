В Башкирии на ремонт дорог направят более 200 млн рублей

Всего на ремонт планируют потратить 233 млн рублей, сообщается на официальном сайте госзакупок. Шесть электронных аукционов объявлено 30 марта башкирским управлением дорожного хозяйства.

Отремонтировать дороги планируют в Татышлинском районе на сумму в 37, 8 млн рублей, в Мишкинском на 37,1 млн рублей, в Миякинском на 36,9 млн рублей, в Дюртюлинском за 33,5 млн рублей, в Давлекановском планируют потратить 35,5 млн рублей.