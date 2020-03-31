В Башкирии на ремонт дорог направят более 200 млн рублей
31 марта, 19:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего отремонтировать дороги планируют в шести районах.
Всего на ремонт планируют потратить 233 млн рублей, сообщается на официальном сайте госзакупок. Шесть электронных аукционов объявлено 30 марта башкирским управлением дорожного хозяйства.
Отремонтировать дороги планируют в Татышлинском районе на сумму в 37, 8 млн рублей, в Мишкинском на 37,1 млн рублей, в Миякинском на 36,9 млн рублей, в Дюртюлинском за 33,5 млн рублей, в Давлекановском планируют потратить 35,5 млн рублей.
Больше всего – 52,3 млн рублей потратят на дорогу в Янаульском районе Старокудашево – Султыево. Работы планируют завершить к осени 2022 года.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей