«Смело по жизни уверенно иди»: вице-мэр Уфы прочла рэп про дороги башкирской столицы

Акция проходит с 19 марта по 24 апреля. В рамках акции для школьников, как сообщили в мэрии Уфы, пройдет городской конкурс театрализованных постановок «Дети рождаются жить!» по правилам дорожного движения, слет юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД!», конкурс поделок «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД», конкурс на лучшее исполнение рэп-хитов по правилам дорожного движения. Кроме того, под эгидой «Безопасного пути» пройдут профилактические рейды для маленьких пешеходов, конкурс видеороликов и фотографий в «Родители, мы Вам верим!», «За безопасность!», «Не спеши, на дороге малыши!».

В акции решили принять участие и сами сотрудники администрации города. Не осталась в стороне и вице-мэр Уфы Алина Сулейманова, которая и зачитала рэп про столичные дороги: «путь безопасный всегда находи, смело по жизни уверенно иди», - советует горожанам Алина Сулейманова.

Напомним, что Алина Сулейманова известна тем, что признавалась журналистам в использовании средств спецсвязи (глушилок) на проведении общественных слушаний по строительству дельфинария в Уфе, а также решением научно доказать метод использования дельфинотерапии.