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Ремонт дворов

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143 двора благоустроят в Башкирии в 2024 году
6 мая, 10:45
2020
Башкирия получит более миллиарда рублей на благоустройство парков и скверов
14 октября 2020, 11:32
В Уфе ограничили движение на одной из улиц
16 января 2020, 08:31
Глава Башкирии попросил министра «не прозевать»
13 января 2020, 09:48
2019
В Уфе планируют построить продолжение улицы Галле
15 ноября 2019, 11:20
В Уфе проинспектировали ремонт дворов и подъездов
Проверка касалась реализации программы «Городская среда».
11 ноября 2019, 09:41
2018
Радий Хабиров пообещал пересмотреть программу по благоустройству подъездов
17 ноября 2018, 08:51
2017
В Уфе стартовал прием заявок на ремонт дворов по муниципальной программе
14 августа 2017, 05:29
В Уфе городские службы отремонтируют въезды по дворы
2 мая 2017, 04:25

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