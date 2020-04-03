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«Родине мы не нужны!»: отмена авиарейсов повергла туристов из Башкирии в отчаяние

3 апреля 2020, 18:29
Фото: Instagram.com
За границей остались более трехсот жителей Башкирии.

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что Россия ночью приостанавливает все авиарейсы, которыми должны были вернуться россияне домой, а иностранцы планировали улететь из нашей страны.

Как сообщил Интерфакс, по данным своего источника, Росавиация разослала телеграмму об этом в адрес всех авиакомпаний, действующих на территории России.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что с прошлого вторника Россия решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран с целью более тщательной медицинской проверки прибывающих пассажиров. Объявляли, что прибытие граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт «Шереметьево» в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки. Однако сегодняшние новости об отмене даже таких рейсов повергли россиян, оставшихся за границей, в полное отчаяние.

По последним данным, за границей остаются 355 жителей Башкирии, включая 22 детей. В особенно сложной ситуации оказались туристы, задержавшиеся в Индии.

Ранее мы сообщали также и о том, что 11 жителей нашей республики находятся на круизном лайнере «Коста Виктория» у прибрежья Италии, и, как минимум, две уфимки находятся с группой российских туристов на Сейшельских островах.

— Ну вот и всё! Родина для нас вообще двери закрыла, — написала уфимка Людмила К., находящаяся сейчас с дочерью на Сейшельских островах (имя изменено по ее просьбе).

Фото: instagram.com

Людмила с дочерью живут в апартаментах вместе с еще тремя российскими семьями. Среди них есть маленькие дети. Половину стоимости оплачивает российское консульство, а вторую половину — в складчину туристы.

— Здесь кругом запустение, кафе закрыты. Еду покупаем в магазинах, стараемся максимально экономить, — рассказала Людмила.

Они рассчитывали, что в ближайшее время все-таки смогут вернуться домой. Но сегодняшняя новость убила в них последнюю надежду.

— Сегодня до этой новости, у нас был консул, сказал, что заявку на помощь разместили. Ждут, — рассказала Людмила. — Но для меня не это главное, не деньги. У меня в Уфе мама, которая совсем плохо себя чувствует после двух инсультов. За ней ухаживает сестра. Мама очень переживает за нас. И мы тоже тут сходим с ума от беспокойства за нее. Очень надеюсь, что авиаперелеты приостанавливат ненадолго и нас все-таки спасут. Мы очень хотим домой!

По словам Людмилы, их очень угнетают еще и комментарии соотечественников в соцсетях о том, что «так им всем и надо».

— Да и в комментариях должностных лиц и ведущих центральных каналов это звучит постоянно. Но мы же границу не нарушали, выехали законно. Здесь людей с детьми хватает. В общем, мы попали в большую беду, — поделилась своими переживаниями женщина.

Мы передали информацию о туристах в региональный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Завтра, 4 апреля, в 12 часов запланировано совещание под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. Ожидается, что судьба туристов, оставшихся за границей, станет одним из вопросов для обсуждения на нем.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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