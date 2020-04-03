«Родине мы не нужны!»: отмена авиарейсов повергла туристов из Башкирии в отчаяние

— Сегодня до этой новости, у нас был консул, сказал, что заявку на помощь разместили. Ждут, — рассказала Людмила. — Но для меня не это главное, не деньги. У меня в Уфе мама, которая совсем плохо себя чувствует после двух инсультов. За ней ухаживает сестра. Мама очень переживает за нас. И мы тоже тут сходим с ума от беспокойства за нее. Очень надеюсь, что авиаперелеты приостанавливат ненадолго и нас все-таки спасут. Мы очень хотим домой!