Власти Башкирии помогли вернуться жителям региона из Индии

Группа из 12 человек, улетевшие в Индию в феврале, с началом карантина из-за коронавируса в стране оказались в сложной ситуации. Четверо из них оказались в Дели и не могли вылететь в Россию.

- Они потом вышли с нами на связь, мы им помогли найти отель уже с помощью посольства в Дели. Госкомитет по внешним экономическим связам помог быстро переоформить билеты и люди вчера прибыли в Уфу, - рассказал председатель Госкомтуризма РБ Салават Нафиков.