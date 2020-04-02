Власти Башкирии помогли вернуться жителям региона из Индии
2 апреля, 14:58ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Председатель Госкомитета РБ по туризму Салават Нафиков прокомментировал ситуацию.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Группа из 12 человек, улетевшие в Индию в феврале, с началом карантина из-за коронавируса в стране оказались в сложной ситуации. Четверо из них оказались в Дели и не могли вылететь в Россию.
- Они потом вышли с нами на связь, мы им помогли найти отель уже с помощью посольства в Дели. Госкомитет по внешним экономическим связам помог быстро переоформить билеты и люди вчера прибыли в Уфу, - рассказал председатель Госкомтуризма РБ Салават Нафиков.
Салават Нафиков также с горечью отозвался о том, что после этого случая в социальных сетях появилось большое количество негативных комментариев. «Люди забыли, что такое взаимовыручка, все мы могли оказаться в такой ситуации. Я понимаю, если бы они поехали после введения ограничения», - отметил он.
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