Туристы из Башкирии, застрявшие на лайнере в Италии: «Нас кормят, поят, изолируют»

Сегодня, 31 марта, корреспондент Медиакорсети связался с жителями Башкирии, которые в данный момент находятся на круизном лайнере «Коста Виктория». Лайнер находится неподалеку от Рима.

По уточненным данным, на лайнере может находиться около десяти жителей нашей республики. Всего же там находятся 85 россиян.

Напомним, в редакцию Медиакорсети обратились родственники туристов из Башкирии, которые оказались в западне на круизном лайнере «Коста Виктория» в связи с карантином по коронавирусу, который объявлен в Италии.

Уфимцы Елена А., Семен Л. (имена изменены по просьбе туристов) и их шестилетний сын оказались на этом лайнере, отправившись в круиз, который планировали уже давно. К сожалению, это совпало с пандемией по коронавирусу, в ходе которых в Италии уже умерли более десяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на их лайнере была выявлена туристка из Аргентины, у которой было подозрение на коронавирус. Однако оно, к счастью, не подтвердилось.

— Сейчас лайнер стоит на приколе в ста километрах от Рима. Туристов из Европы понемногу отправляют по домам по мере того, как они проходят проверку на коронавирус. Они могут добраться домой на автобусах, вот, например, недавно уехала группа швейцарцев. А россиянам сложнее это сделать, — пояснила Медиакорсети Юлия, сестра туристки из Уфы.

Корреспондент Медиакорсети связался с Еленой и спросил, как складывается ситуация на судне сейчас.

— У нас нет зараженных на лайнере. Везде введена изолированная система. Нас кормят, поят. Соблюдают при этом все нормы санитарной безопасности, — рассказала девушка.

По ее словам, и сами туристы, и их родственники из России уже связались с МИД России. Сейчас готовится авиаборт для отправки туристов в Россию. Скорее всего, они прибудут в Москву, а уже оттуда будут добираться в свои города.

Как сообщили Медиакорсети в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса в республике, с жителями Башкирии, которые оказались на лайнере «Коста Виктория», попытаются связаться. Даже если туристы доберутся до Москвы, им еще нужно будет потом найти способ попасть в Башкирию.

Медиакорсеть располагает полными данными о туристах и передала их в региональный оперативный штаб.