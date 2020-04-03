Туристы из Уфы не могут выбраться с Сейшельских островов

В редакцию Медиакорсети обратилась 51-летняя уфимка Людмила К. (имя изменен по ее просьбе), которая в данный момент вместе с дочерью находится на Сейшельских островах и не может вылететь домой из-за карантина по коронавирусу.

- Мы прилетели на отдых самостоятельно? билеты брали еще в октябре через компанию Etihad, жилье бронировали на сайте Booking. Вылетели из России 10 марта, сюда прилетели 11-го. Улететь должны были 24 марта, а в Уфу вернуться 25-го. Но когда мы приехали в аэропорт, выяснилось, что улететь отсюда возможности уже нет, потому что в Арабских Эмиратах, где мы должны были сделать пересадку, аэропорт закрыт на карантин даже для транзитных рейсов, - рассказала Людмила корреспонденту Медиакорсети.

По ее словам, в то день в аэропорту завернули всех – и россиян, и европейцев, среди которых было много немцев. Но на сегодняшний день всех европейцев, которые намеревались вернуться домой, с островов уже вывезли. Остались только те, кто захотел переждать пандемию тут, вдали от дома.

Россиян до сих пор никто не вывозит, хотя российское консульство собрало у всех данные и поддерживает связь с задержавшимися на островах туристами. Создали общий чат.

- Планировали вывезти нас отсюда на одном рейсе с туристами из Занзибара и Маврикия 1 апреля, но после введения дополнительных ограничений этот рейс тоже отменили, так что теперь даже и не знаю, когда мы сможем вернуться, - сокрушается Людмила.

Их с дочерью поселили в апартаментах вместе с еще тремя семьями. Половину стоимости номера оплачивает посольство, остальное вскладчину оплачивают туристы.

- Здесь, конечно, тоже есть несколько человек из числа россиян, которые решили задержаться на Сейшелах на период пандемии, но в основном все рвутся домой, потому что дома наши родственники сходят с ума, - продолжает она рассказ. - У меня маме за 80, она – инвалид после двух инсультов. За ней ухаживает сестра. Первую неделю, когда мы тут задержались, мама еще нормально себя чувствовала, но теперь ей стало хуже. Она очень переживает за нас с дочкой. Мы е фото графии шлем, улыбаемся, делаем вид, что все у нас нормально, но на душе кошки скребут.

Людмила работает риэлтором, долго копила деньги на эту поездку, хотела сделать подарок дочери. Но теперь она корит себя за то, что не передумала и не сдала билеты. Сейчас это уже совсем не похоже на отдых. Туристы ощущают себя беженцами.

- Когда мы улетали, все еще не было так страшно. Эпидемия была только в Китае и Италии, в России были единицы заболевших, на Сейшелах вообще не было зараженных, - говорит Людмила.

Сейчас на островах есть около десяти человек зараженных, но они все изолированы.

Людмила не знает, есть ли среди туристов на Сейшелах вместе с ней и дочерью другие жители Башкирии. В чате она видела номера телефонов на «917», возможно, они принадлежат жителям нашей республики, которые тоже не знают, как вернуться на родину. Среди россиян есть туристы с детьми.

- Мы имеем возможность передвигаться по острову. Можно пойти на пляж, но уже совершенно не хочется этого делать. Там везде пустынно. Кафе закрыты, еду покупаем в магазинах, благо они еще работают. Мы очень хотим домой. Лишь бы нам добраться до России! Но нам никто ничего не может сказать определенного, - говорит Людмила. – Тут одной женщине позвонила Мария Захарова с МИДа, ничего определенного не сказала, но попросила всем передать одно слово: «Держитесь». Мы держимся, но пусть нам скажут, сколько еще придется тут оставаться!

Мы передали информацию о Людмиле и ее дочери в региональный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Башкирии. Надеемся, что с ними свяжутся в ближайшее время, и может наступить некая определенность. Хотя если речь идет об эвакуации большой группы россиян с островов, то этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Региональный штаб при этом может скоординировать перелет жителей Башкирии из Москвы в Уфу.

Напомним, в похожей ситуации оказались 11 жителей Башкирии, которые находятся на лайнере «Коста Виктория» возле побережья Италии.