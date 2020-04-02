На лайнере «Коста-Виктория» у побережья Италии оказались 11 человек из Башкирии

Сегодня, 2 апреля, на ежедневном брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавируса в Башкирии, глава Госкомтуризма Салават Нафиков прокомментировал ситуацию, в которой оказались туристы из Башкирии, отправившиеся в круиз на лайнере «Коста Виктория».

— Да, мы уточнили информацию о ситуации на этом лайнере. Там находятся 11 туристов из Башкирии. Пока они пребывают в режиме изоляции на две недели, потом вместе с остальными российскими туристами они будут доставлены в Россию. Будем параллельно решать вопрос с их траспортировкой в Башкирию, — пояснил Салават Нафиков.