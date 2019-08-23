В башкирском поселке Заливной обнаружили мужчину в ковре

Вскоре была установлена личность 46-летнего жителя Стерлитамака, с которым он распивал, будучи у него в гостях. Позже во время ссоры хозяин дома ударил черенком от лопаты гостя, затем дважды нанес ему ножевые удары в грудь и … пошел спать. Утром решил от него избавиться: завернул в простыни, затем в ковер и вывез в лесопосадку.