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Posted 23 августа 2019, 07:31

Published 23 августа 2019, 07:31

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В башкирском поселке Заливной обнаружили мужчину в ковре

23 августа 2019, 07:31
Спустя два дня тело, закопанное собутыльником, обнаружили грибники.

Грибник в лесном массиве вдоль дороги в Стерлитамакском районе неподалеку от детского лагеря наткнулся на ковер, в который было завернуто тело жителя Куюргазинского района.

По данному факту Стерлитамакским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Родственники покойного 33-летнего мужчины были опрошены следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска.

Вскоре была установлена личность 46-летнего жителя Стерлитамака, с которым он распивал, будучи у него в гостях. Позже во время ссоры хозяин дома ударил черенком от лопаты гостя, затем дважды нанес ему ножевые удары в грудь и … пошел спать. Утром решил от него избавиться: завернул в простыни, затем в ковер и вывез в лесопосадку.

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#Лилия Клюковская#Происшествия#Новости#Убийство#Алкоголь#Пьянство
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