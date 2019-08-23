В башкирском поселке Заливной обнаружили мужчину в ковре

Posted 23 августа 2019, 07:31
Published 23 августа 2019, 07:31
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Грибник в лесном массиве вдоль дороги в Стерлитамакском районе неподалеку от детского лагеря наткнулся на ковер, в который было завернуто тело жителя Куюргазинского района.
По данному факту Стерлитамакским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Родственники покойного 33-летнего мужчины были опрошены следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска.
Вскоре была установлена личность 46-летнего жителя Стерлитамака, с которым он распивал, будучи у него в гостях. Позже во время ссоры хозяин дома ударил черенком от лопаты гостя, затем дважды нанес ему ножевые удары в грудь и … пошел спать. Утром решил от него избавиться: завернул в простыни, затем в ковер и вывез в лесопосадку.